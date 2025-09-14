Decreto Energia, sindaci sardi in rivolta: «Un assist per chi specula»Falconi (Anci Sardegna): «Senza una reale partecipazione la semplificazione rischia di trasformarsi in conflitto»
Rivolta dei sindaci sardi dopo il via libera del Governo al Dpcm Energia.
Il provvedimento viene infatti considerato «un assist per chi specula» sull’installazione di impianti per fonti rinnovabili nell’Isola.
E Daniela Falconi, sindaca di Fonni e presidente di Anci Sardegna avverte: «Senza risorse adeguate e senza una reale partecipazione delle comunità, la semplificazione rischia di trasformarsi in conflitto».
