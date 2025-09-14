Rivolta dei sindaci sardi dopo il via libera del Governo al Dpcm Energia.

Il provvedimento viene infatti considerato «un assist per chi specula» sull’installazione di impianti per fonti rinnovabili nell’Isola.

E Daniela Falconi, sindaca di Fonni e presidente di Anci Sardegna avverte: «Senza risorse adeguate e senza una reale partecipazione delle comunità, la semplificazione rischia di trasformarsi in conflitto».

