Un altro giorno senza decessi da Covid in Sardegna, il secondo consecutivo.

Sono 246 i contagi rilevati nell’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale, 233 dei quali diagnosticati da antigenico. Ieri erano 352.

Con 2.282 tamponi processati, il tasso di positività si attesta al 10,78%.

In terapia intensiva resta ricoverato un solo paziente, stesso dato di ieri, mentre in area medica ce ne sono 56, 5 in più nelle ultime 24 ore.

I sardi positivi al coronavirus in isolamento domiciliare sono invece 4747 (+ 117 ).

(Unioneonline/L)

