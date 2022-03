Altri 1.855 contagi sono stati rilevati nelle ultime 24 ore in Sardegna, è quanto emerge dall’ultimo bollettino dell’unità di crisi. Dei nuovi casi, 1.453 sono stati diagnosticati da antigenico.

Con 12.078 tamponi molecolari e antigenici processati in totale il tasso di positività si attesta al 12%.

Altre sei persone hanno perso la vita a causa del Covid: due donne nella Città Metropolitana di Cagliari, di 84 e 93 anni; un uomo di 64 anni e una donna di 86 residenti nel Sud Sardegna; infine, un 88enne della provincia di Sassari e un’altra persone residente nel Nuorese.

In terapia intensiva sono ricoverati 18 pazienti, uno in meno rispetto al dato di ieri. Aumentano invece i ricoveri in area medica, dove si trovano 325 persone positive al Covid, +12 rispetto a ieri.

I sardi in isolamento domiciliare sono 29.586 (+8 nelle ultime 24 ore).

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata