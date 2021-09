Sono poco più di un centinaio i nuovi contagiati dal coronavirus in Sardegna, per un tasso di positività che si attesta all’1,4%, secondo il nuovo bollettino diffuso dalle autorità regionali. Scende ancora il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, ma si registrano purtroppo altre cinque vittime.

Ecco l’aggiornamento integrale di giovedì 16 settembre 2021: “In Sardegna si registrano oggi 107 ulteriori casi confermati di positività al Covid sulla base di 2481 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7325 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (tre in meno rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 186 (-8 rispetto a ieri).

3981 sono i casi di isolamento domiciliare (165 in meno rispetto a ieri).

Si registrano in totale 5 nuovi decessi: 4 nella Città metropolitana di Cagliari (tre uomini di 66, 83 e 89 anni e una donna di 85) nonché un uomo di 69 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna.

