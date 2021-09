Calano i nuovi casi di Covid-19 in Sardegna: nell'ultimo aggiornamento fornito sabato 4 settembre 2021 dalla Regione si registrano infatti 173 nuovi contagi (quasi cento in meno di ieri), individuati sulla base di 2.684 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.388 test, per un tasso di positività del 2%.

Nell’Isola si registrano però due ulteriori decessi: un uomo di 53 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e una persona residente nella Provincia di Sassari.

Per quanto riguarda gli ospedali, torna ad aumentare la “pressione” sui posti letto disponibili: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (+1), quelli in area medica sono 233 (+6).

Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 6.554 (ovvero 281 in meno rispetto a ieri).

