In Sardegna altri 269 casi confermati di positività al Covid. Sono stati individuati sulla base di 3.107 persone testate, mentre sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.322 test, per un tasso di positività pari al 3,2%.

Nel bollettino diramato dalle autorità regionali venerdì 3 settembre 2021 si registra anche una nuova vittima: si tratta di una donna di 86 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

Per quanto concerne i dati riguardanti gli ospedali, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (uno in più rispetto a ieri), mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 227 (uno in meno rispetto a ieri).

Complessivamente nell’Isola ci sono 6.835 persone in isolamento domiciliare (201 in meno rispetto a ieri).

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata