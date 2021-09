Contagi ancora in calo in Sardegna, dove – nel bollettino del 5 settembre 2021 - si registrano 144 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2.178 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.543 test. Il tasso di positività è del 5,6%.

Ma si registrano purtroppo tre nuovi decessi: una donna di 49 anni e un uomo di 69 anni, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 79 residente nella Provincia di Nuoro.

Per quanto riguarda gli ospedali, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (ovvero due in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono invece 231 (due in meno rispetto a ieri).

I nuovi contagi sono così ripartiti per provincia: Cagliari 66, Sassari 25, Sud Sardegna 46, Nuoro 2, Oristano 5.

I dimessi-guariti nelle ultime ore sono 240.

Infine, 6.455 sono i casi di isolamento domiciliare (99 in meno rispetto a ieri).

