L’impatto del Green pass obbligatorio nel settore dei trasporti non è stato drammatico per la Sardegna, anzi. Tutto sommato, nella prima giornata – quella di ieri – in cui i viaggiatori di navi e aerei hanno dovuto mostrare il loro certificato verde, non si sono registrate particolari emergenze.

In aeroporto a Elmas due sono i punti di controllo: al chek-in, con la consegna dei bagagli da mettere in stiva, e al gate per l’imbarco. Sono state circa una decina le persone che si sono presentate senza certificato. Numeri minimi insomma, mentre si è registrato un incremento rispetto ai giorni scorsi gli addetti dell’azienda che gestisce i test rapidi all’interno dello scalo cagliaritano.

Anche nei porti situazione più che buona. I cartelli per ricordare l’obbligatorietà del Green pass sono stati sistemati dall’autorità portuale, mentre i controlli spettano al personale delle compagnie di navigazione.

Nonostante i giorni da controesodo, insomma, nell’Isola i disagi sono stati minimi.

