Ha aggredito un carabiniere che cercava di allontanarlo dalla scuola perché sprovvisto di green pass. Nei guai un collaboratore scolastico di 55 anni denunciato per resistenza e lesioni. E’ successo questa mattina, ad Alghero, nell’Istituto Alberghiero del lungomare Dante. In tre, tutti colleghi, si sono presentati all’ingresso della scuola senza passaporto vaccinale e, nonostante l’invito del preside a non accedere all’interno dell’edificio, i bidelli hanno voluto forzare la mano. Sono entrati con prepotenza, scatenando la dura reazione del dirigente scolastico che, a questo punto, si è visto costretto a richiedere l’intervento dei carabinieri. La pattuglia è arrivata in pochi minuti ed è riuscita a mandare via due dei tre collaboratori scolastici. Solo uno ha resistito, un 55enne di Olmedo, che si sarebbe letteralmente rifiutato di lasciare l’Istituto Ipsar. Non solo. Il bidello ribelle si sarebbe scagliato con violenza contro uno dei militari, provocandogli lesioni guaribili in dieci giorni. Accompagnato in caserma, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.





