Sfida tra Ita Airways e AeroItalia negli scali di Cagliari e Olbia – dove c’è in corsa anche Volotea -, nessuna offerta per l’aeroporto di Alghero: la Regione ha iniziato questa sera a esaminare le offerte presentate dalle compagnie per gestire la continuità territoriale aerea. E il timore manifestato nei giorni scorsi da alcuni esperti del settore dei trasporti si è rivelato fondato: lo scalo Riviera del Corallo per ora rimane senza pretendenti, probabilmente sarà necessaria una procedura d’emergenza. Esattamente come un anno fa.

La grande novità del bando è l’interesse di AeroItalia per le rotte Cagliari-Roma e Cagliari-Milano: se la dovrà vedere con Ita Airways, che già gestisce questi due collegamenti. Sulla Olbia-Roma sarà invece una gara a tre: oltre a Ita e AeroItalia anche Volotea ha presentato un’offerta. Solo due (Ita e AeroItalia) invece per la tratta Olbia-Milano.

Ora la Regione dovrà esaminare le offerte economiche. Ma sullo sfondo resta la possibilità di un ricorso al Tar, dopo i problemi riscontrati con la piattaforma SardegnaCat che hanno portato alla riapertura dei termini del bando.

«Una situazione davvero grave», commenta il coordinatore della Lega in Sardegna, Michele Pais, «si conferma l'inadeguatezza delle regole europee per garantire la continuità territoriale della Sardegna e l'assoluta fragilità dell'aeroporto di Alghero, che non può essere abbandonato alle regole del libero mercato».

© Riproduzione riservata