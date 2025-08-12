Fuochi di Ferragosto ad Alghero, ecco dove parcheggiareAlle 22.30 il cielo della Riviera del Corallo si illuminerà con il tradizionale spettacolo
In vista dello spettacolo pirotecnico di Ferragosto l’Amministrazione comunale di Alghero ha messo a disposizione di residenti e turisti alcune aree di sosta.
A pagamento ci sono il Piazzale della Pace e via Castelsardo (gratuita per i residenti che abbiano fatto richiesta alla Società In House), mentre le aree gratuite per tutti si trovano in via Eduard Toda – via Nulauro, viale Giovanni XXIII, via V. Emanuele (campo Don Bosco), via Aldo Moro, via degli Orti e via Enrico Costa.
L’appuntamento con i fuochi d’artificio è per venerdì 15 agosto alle 22:30, quando il cielo della Riviera del Corallo si illuminerà con il tradizionale spettacolo di botti e colori sul mare.
L'evento avrà come cornice il porto, offrendo uno scenario suggestivo e coinvolgente a cittadini e visitatori.