In vista dello spettacolo pirotecnico di Ferragosto l’Amministrazione comunale di Alghero ha messo a disposizione di residenti e turisti alcune aree di sosta.

A pagamento ci sono il Piazzale della Pace e via Castelsardo (gratuita per i residenti che abbiano fatto richiesta alla Società In House), mentre le aree gratuite per tutti si trovano in via Eduard Toda – via Nulauro, viale Giovanni XXIII, via V. Emanuele (campo Don Bosco), via Aldo Moro, via degli Orti e via Enrico Costa.

L’appuntamento con i fuochi d’artificio è per venerdì 15 agosto alle 22:30, quando il cielo della Riviera del Corallo si illuminerà con il tradizionale spettacolo di botti e colori sul mare.

L'evento avrà come cornice il porto, offrendo uno scenario suggestivo e coinvolgente a cittadini e visitatori.





© Riproduzione riservata