Ruote squarciate alla vettura di servizio della Polizia locale nel comune di Stintino, polizia impegnata a fare rispettare i divieti nel centro urbano e lungo il litorale.

L'episodio è avvenuto ieri sera, 11 agosto, intorno alle 19, quando le auto degli agenti erano parcheggiate in via Torre Falcone, in prossimità della sede della municipale, poco distante dal Municipio. Una testimone racconta di aver sentito il rumore dello sgonfiamento di uno dei pneumatici e, una volta affacciatasi al balcone, di aver visto una macchina sgommare e darsi alla fuga. La donna non ricorda che tipo di auto, ma le telecamere installate nelle vicinanze potrebbero aiutare le forze delll'ordine ad individuare i responsabili.

Si tratta di una gomma squarciata di una Toyota cross over in dotazione agli agenti della municipale schierati nel territorio comunale per far rispettare le regole, un lavoro che evidentemente disturba alcune persone. «Questa situazione ci preoccupa non poco, considerando le modalità in cui hanno agito - osserva la sindaca Rita Vallebella - e che dimostra che la Polizia locale sta svolgendo correttamente il suo lavoro, soprattutto a seguito della nomina della nuova comandante».

Il Comune ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Stintino.

