«Cancellazioni di voli e riduzioni di capacità operate senza preventiva autorizzazione regionale». È quanto la Regione Sardegna ha contestato ad Aeroitalia nel comitato di monitoraggio sulla continuità territoriale aerea convocato dall'assessora ai Trasporti Barbara Manca per fare il punto sull'andamento del servizio in regime di oneri di servizio pubblico e sulle principali criticità rilevate nel corso delle ultime settimane.

Al tavolo erano presenti i rappresentanti della compagnia che opera con oneri di servizio pubblico ed Enac. L'assessorato ha ribadito alla compagnia «la necessità di un rigoroso rispetto degli obblighi previsti dal decreto ministeriale, ricordando che la continuità territoriale rappresenta un servizio pubblico essenziale finalizzato a garantire ai cittadini sardi la certezza dello spostamento».

«La Regione sta monitorando con estrema attenzione l'andamento del servizio e le eventuali criticità operative - dichiara l'assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca - Abbiamo evidenziato alla compagnia le problematiche emerse e chiesto un pieno allineamento rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale. Il nostro obiettivo è garantire ai cittadini un servizio efficiente, stabile e coerente con la funzione pubblica della continuità territoriale».

Nel corso del comitato la Regione ha inoltre ricordato che «il mancato rispetto degli obblighi previsti dal servizio comporterà, nelle modalità e nei tempi previsti dal decreto ministeriale, l'applicazione delle penali», si legge in una nota.

Durante l'incontro si è fatto anche il punto sulle attività di miglioramento del servizio previste dal nuovo modello di continuità territoriale. «Aeroitalia ha confermato di essere al lavoro per adempiere alle richieste avanzate dalla Regione. Sono state inoltre affrontate le questioni relative all'adeguamento dell'offerta nei periodi di maggiore richiesta, all'attivazione dei voli aggiuntivi previsti dal nuovo decreto e alle interlocuzioni tecniche in corso tra Regione e compagnia per il miglioramento delle procedure di monitoraggio e gestione del servizio», conclude la nota.

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