La notizia che i cittadini non volevano ricevere è arrivata poco prima dell'assemblea pubblica, convocata dalla sindaca di Milis, Monica Ortu, in accordo con l'Asl di Oristano, proprio per discutere del rischio che poi si è concretizzato.

Il servizio di guardia medica del paese, sempre più frequentato dai cittadini a causa della mancanza di medici base e delle poche ore di apertura dell'Ascot, da sabato 30 maggio non sarà più attivo. I cittadini dovranno raggiungere la casa di comunità di Tramatza, l'ultima aperta nel territorio. Un problema non indifferente, visto che a Milis, 800 cittadini senza medico di base sono costretti a raggiungere l'Ascot aperto solo due mattine alla settimana. L'emergenza sanitaria, quindi, aumenta.

Come anche la rabbia dei cittadini che questa sera, a Milis, durante l'assemblea si è sentita e non poco. Il Direttore sanitario dell'Asl di Oristano, la dottoressa Grazia Cattina, è arrivata a Milis per illustrare nel dettaglio le funzioni, i servizi e le opportunità offerte dalla nascente Casa di Comunità, ha dovuto affrontare un'ondata di domande e critiche accese.

Gianfraco Ginesu: «Ci state abbandonando - ha detto - Non solo abbiamo poche ore per essere ricevuti dal medico dell'Ascot, tanto che diverse volte abbiamo chiamato i carabinieri perché c'era il rischio di non essere visitati, ma ora ci abbandona anche la guardia medica. Siamo senza assistenza sanitaria di base e specialistica, viste le attese infinite. I pazienti che si trovano allettati invece sono lasciati da soli». Augusto Mastino: «Per prendere il posto all'Ascot sono costretto ad alzarmi alle 4 del mattino, poi alle nove mia moglie mi dà il cambio, è follia, pura follia».

«Come mai a Milis l'Ascot è aperto solo due volte e in altri paesi anche cinque?», ha chiesto invece Irene Depalmas. «Per me raggiungere Tramatza non sarà semplice, non guido, sono solo», ha detto un altro cittadino. La direttrice Grazia Cattina è riuscita a parlare non con poca fatica: «Sono venuta fin qui per conoscervi e per spiegarvi ciò che stiamo per inserire all'interno della Casa di comunità, le cui attività sono state decise nel 2022 grazie ai fondi del Pnrr, su decisione della Regione. A mio avviso decisione guista e saggia. La Casa di comunità non è al servizio di un paese, ma di una comunità più ampia per dare risposte a tutti i cittadini. I vantaggi sono diversi: offrirà una copertura medica alla popolazione del territorio h24, sette giorni su sette, grazie alla collaborazione tra i medici di cure primarie e quelli della guardia medica Un secondo vantaggio sarà dato dall'attivazione degli ambulatori infermieristici che prenderanno in carico i pazienti affetti dalle patologie croniche più frequenti». Poi ecco la promessa: «Ritornerò a Milis tra tre mesi circa e, se le cose non sono cambiate, vi autorizzo a chiedere di mandarmi via».

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