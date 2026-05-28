Oggi le verifiche. Da domani a domenica il tour di auto d'epoca in diverse località dell'isola con tappa finale a Cagliari. Carrozzerie lucide, documenti in ordine, motori pronti. Le auto d'epoca della XIX Coppa Gentlemen Sardi hanno superato oggi le verifiche sportive al garage museo di via Murgia a Quartu Sant'Elena: ogni vettura passata sotto gli occhi dei commissari, targa dopo targa, carta dopo carta.

Tra i gioielli che hanno ottenuto il via libera, una Bentley Blower del 1928 — il rombo del suo compressore è leggenda — e un'Alfa Romeo 8C 2900, scultura rossa degli anni Trenta in cui meccanica e arte si confondono fino a diventare la stessa cosa. Equipaggi arrivati da Australia, Ecuador, Gran Bretagna e da mezza Europa: oltre centoventi persone pronte a mettersi in marcia.

Domani, venerdì 29 maggio, il via ufficiale. Da viale Europa a Cagliari, alle 9.30 scatta il controllo orario della prima vettura — per chi non fosse passato alle verifiche di oggi, c'è ancora tempo fino alle 9.30. La carovana punta verso est: prima tappa a Villaputzu, località Porto Corallo, con le prove di abilità che mettono subito alla prova piloti e navigatori.

Poi sosta pranzo al ristorante Marina Gio. Nel pomeriggio, ripartenza verso l'Ogliastra: alle 17.00 le prime vetture raggiungono Tortolì Arbatax, dove il Villaggio Saraceno e il Poseidonia del Gruppo Bovi's Hotels accolgono gli equipaggi. La serata si apre con aperitivo e cena a buffet. Sabato 30 maggio, l'Ogliastra entra nel vivo. Partenza dalla piazza antistante l'istituto comprensivo di Tortolì, in via Monsignor Virgilio. Prove di abilità nella zona industriale, poi la carovana risale verso Lanusei: controllo timbro in via Roma, quindi visita al Nur Archeopark di Seleni, dove il nuragico e il contemporaneo si guardano senza stupirsi.

A pranzo, il ristorante La Pineta di Arzana. La serata è quella della Cena di Gala all'Hotel Saraceno. Domenica 31 maggio, l'ultimo atto. Partenza mattutina da Tortolì-Arbatax, terzo gruppo di prove di abilità nella zona industriale, poi rotta verso l'interno: Serri, Santuario Nuragico di Santa Vittoria. Duemila anni di storia fermi ad aspettare chi arriva su ruote vecchie di un secolo. Pranzo all'agriturismo Santa Vittoria, ripartenza nel pomeriggio. Alle 17.00, la prima vettura entra in piazza del Carmine a Cagliari: premiazioni e saluti nella sala consiliare del Comune. Quattrocentotrenta chilometri. Centoventi persone che, per un fine settimana, diventano qualcosa di più di turisti. Ambasciatori di un territorio che li conquista — e che portano con sé, nel racconto, molto dopo il rientro a casa.

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