Aeroitalia presenta i dati sulla continuità territoriale aerea per la Sardegna, parlando di «un deciso balzo in avanti» nei dati di maggio e giugno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

«Sono stati operati 4.002 voli sulle rotte della continuità territoriale – precisa in una nota la compagnia aerea – trasportando ben 516.205 passeggeri. Un aumento tangibile rispetto alle performance dell’anno precedente, quando nei due mesi in esame si erano registrati 2.640 voli e 371.720 passeggeri movimentati. L’incremento registrato è significativo: il numero di voli è salito del 52% e i passeggeri trasportati sono aumentati del 39% rispetto al 2025».

Un trend positivo confermato, precisa ancora Aeroitalia, anche dai dati relativi ai primi cinque giorni di luglio 2026: rispetto allo stesso periodo del 2025, i voli operati sono aumentati del 58% (passando da 232 a 366), mentre i passeggeri imbarcati risultano in crescita del 63% (da 31.217 a 50.955).

«Tale crescita – conclude la compagnia – sia nei movimenti che nei passeggeri trasportati, rappresenta una chiara testimonianza dell’importanza strategica e dell’impegno costante di Aeroitalia nel servizio di continuità territoriale. Va sottolineato che, a fronte della mole dei voli operati, il tasso di ritardi e di cancellazioni si è mantenuto su livelli estremamente contenuti, risultando pari al 1,85% rispetto al volume complessivo del servizio».

(Unioneonline)

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