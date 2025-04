La Regione raddoppierà gli investimenti sulla continuità territoriale aerea. Da 40 a 80 milioni di euro (a fronte di soli 5 milioni statali). E’ una delle novità trapelate sulla bozza del nuovo bando per i voli agevolati da e per la Sardegna che l’assessora ai Trasporti Barbara Manca sta illustrando ai consiglieri regionali del Campo largo.

Nel nuovo bando dovrebbe essere compresa una fascia oraria in più (si passerebbe da tre a quattro), mentre dovrebbe essere istituita una cabina di regia per il potenziamento ottimale delle liste d’attesa, così da garantire sempre il posto ai residenti.

Qualche altro dettaglio: chi viaggia per ragioni di lavoro dovrebbe avere tariffe equiparate a quelle per i residenti, sconti anche per i parenti dei residenti. Previste agevolazioni per sportivi e musicisti, lo sconto del 30% sulla tariffa agevolata per i bambini fino a 12 anni, lo sconto diretto del 25% sul biglietto per aiuti sociali anche per i voli in continuità.

