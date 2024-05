«Non c'è stato negli anni passati un piano regionale, adesso bisogna cancellare il disastro fatto e lavorare per un piano di programmazione serio». Sono le parole del leader del M5S, Giuseppe Conte, che questa mattina era a Sassari per l’avvio del tour elettorale in vista delle elezioni europee e amministrative.

La Giunta guidata di Alessandra Todde ha varato una discussa delibera, ancora da trasformare in eventuale legge, che punta a bloccare per 18 mesi l’installazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici in Sardegna, in attesa dell’individuazione delle aree considerate idonee. Un provvedimento da più partiti considerato debole e non efficace(se non controproducente) per contrastare l’assalto.

Resta la presa di posizione. «Ora la nuova amministrazione Todde», prosegue Conte, «sta lavorando a un piano in modo da perseguire una transizione ecologica assolutamente necessaria, quindi con investimenti in fonti rinnovabili, ma parlando con i cittadini, con i territori», ha aggiunto, «rispettando il paesaggio e le risorse naturali di questa terra».

Intanto il 30 maggio i gruppi e i comitati contro la speculazione energetica si troveranno a Cagliari, in piazza Garibaldi, per una manifestazione che arriverà fino al Consiglio regionale. L’appuntamento è per le 9,30.

