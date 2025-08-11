Sono cento gli ettari di terreno attraversati dal fuoco ieri a Isca Manna, in territorio di Serdiana. Devastato anche un bosco di eucaliptus.

Il sindaco Maurizio Cuccu parla di danni ingenti all'ambiente e ringrazia la Protezione civile per il massiccio intervento assicurato nella circostanza.

L'incendio si è sviluppato verso le 11 con l'allarme e la mobilitazione del Corpo Forestale e di Forestas. Decine i voli effettuati dai due Canadair e da tre elicotteri mobilitati che hanno scaricato sul rogo una grande quantità d'acqua pescata al Margine rosso. Un'operazione che ha consentito di arginare le fiamme che hanno trovato esca anche fra la bassa macchia mediterranea e le erbacce.

Al momento non risultao danni in aziende e abitazioni.

Con i mezzi aerei hanno operato a terra due squadre dei Vigili del fuoco di Cagliari ( una è stata poi sostituita da una sqadra parita da Mandas), il Corpo Forestale, Forestas, i volontari del Nucleo Operativo Speciale (NOS) di Quartu Sant’Elena con tre autobotti, con pompieri francesi del Masise con tre macchine e con sei volontari lombardi ospiti della stessa associazione di Sinnai e di Sant'Andrea.

© Riproduzione riservata