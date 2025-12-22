Cinque treni straordinari aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti – per un totale di quasi 1.200 posti in più rispetto all’offerta abituale per facilitare la mobilità dei partecipanti ai diversi concerti che animeranno gli ultimi giorni del 2025 in Sardegna.

Li ha annunciati il dipartimento regionale di Trenitalia-Gruppo FS, in accordo con la Regione Sardegna in vista del prossimo 31 dicembre.

«I treni – spiega una nota – saranno attivi per il concerto di Ghali nella notte del 28 dicembre ad Assemini e per i concerti nella notte del 31 dicembre 2025 di Max Pezzali a Sassari e di Marco Mengoni ad Olbia.

In particolare, si tratta dei treni del Regionale Cagliari – Decimomannu delle 19.55 (attivo il 28 dicembre), Decimomannu- Cagliari delle 00.25 (attivo il 29 dicembre), Sassari – Olbia Terranova delle 15.35 (attivo il 31 dicembre), Olbia Terranova – Sassari delle 05.30 (attivo 1° gennaio), Sassari – Cagliari delle 06.00 (attivo 1° gennaio)».

«Il servizio straordinario – prosegue Trenitalia - consentirà a chi preferirà lasciare l’auto a casa e partecipare agli eventi in tutta sicurezza».

La nota dell’Azienda ricorda che «è consentito salire a bordo solo se muniti di biglietto. Si consiglia di provvedere in anticipo all’acquisto anche per il viaggio di ritorno. È possibile acquistare i biglietti su trenitalia.com e app Trenitalia, oppure in stazione nelle biglietterie fisiche e automatiche, oltre ai 4.700 punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai)».

