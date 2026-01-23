Ciclone Harry, si muove il governo: «Lunedì il Cdm per lo stato d’emergenza e i primi ristori»Giorgia Meloni: «Sarà anticipato un iniziale stanziamento, in attesa di avere una complessiva valutazione dei danni»
Il Consiglio dei ministri lunedì delibererà «la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti» dall'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuto sul Sud Italia e sulla Sardegna, in particolare per il passaggio del ciclone Harry.
Nel provvedimento sarà «anticipato un iniziale stanziamento per far fronte alle immediate necessità e garantire i primi ristori, in attesa di avere una compiuta e complessiva valutazione dei danni».
Lo ha annunciato Giorgia Meloni presiedendo oggi pomeriggio, nella sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dal ciclone Harry.
All’incontro ha partecipato anche Alessandra Todde, oltre al ministro Nello Musumeci, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i governatori di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.
Meloni, si legge in una nota di Palazzo Chigi, «ha rinnovato la solidarietà propria e del Governo tutto alle comunità coinvolte e il ringraziamento a Dipartimento, presidi territoriali, Regioni, Comuni e prefetti per il lavoro di previsione e di allertamento», rimarcando che «è anche grazie alla sinergia istituzionale prontamente attivata se non si sono registrate vittime, nonostante la considerevole quantità delle precipitazioni e la violenza delle mareggiate sulle coste».
«Ringrazio la presidente Meloni, il ministro Musumeci e il capo della Protezione Civile Ciciliano per la celerità e la vicinanza», dichiara Alessandra Todde, ricordando i 5 milioni stanziati dalla Regione e sottolineando che «siamo al lavoro per garantire al più presto i ristori ai cittadini sardi e a tutto il mondo produttivo».
(Unioneonline)