Il “caso decadenza” che coinvolge la governatrice Alessandra Todde avvicina il ritorno alle urne, ma il Campo Largo prova a evitarlo affinando la strategia difensiva a livello giudiziario.

In Regione è in cottura infatti un nuovo ricorso alla Consulta per il conflitto di attribuzioni contro la sentenza del tribunale civile.

