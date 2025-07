Un nido di "Vespa Orientale” (almeno queste sono state le prime indicazioni), è stato localizzato giorni fa a Sinnai nella recinzione in pietra di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno reso innocue le stesse vespe provvedendo poi al loro recupero. E' stata interessata anche l'amministrazione comunale.

Pare che in Sardegna siano stati già individuati altri nidi di questo insetto. Nientre allarmismo. La Vespa orientalis, come si legge in diversi trattati «il calabrone orientale, può essere pericolosa, ma non più di altre vespe o calabroni comuni. Le sue punture possono essere dolorose e causare reazioni allergiche, potenzialmente gravi in soggetti sensibili o in caso di punture multiple. Tuttavia, non ci sono prove che la Vespa orientalis sia intrinsecamente più aggressiva o che le sue punture siano più pericolose di quelle di altre specie di vespe o calabroni, come il calabrone europeo».

