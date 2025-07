In vista della non lontana scadenza del contratto relativo alla nettezza urbana, il prossimo 26 novembre, attualmente in appalto alla ditta Ambiente Italia Srl, di Bodio Lomnago (VA), l’Amministrazione Manna, ha recentemente approvato le linee di indirizzo per il prossimo bando. Si dovrà così prevederne un periodo minimo di durata 5 anni; ma si dovrà anche miglioramento del servizio di raccolta porta a porta mediante sistemi informatizzati di controllo, anche in vista del passaggio alla tariffazione puntuale, conformemente a quanto previsto dal DM Ambiente 20.04.2017; sarà inoltre necessaria l’adozione di mezzi, attrezzature e sistemi di pulizia e raccolta a minor impatto ambientale, in ottemperanza al D.M. 23 Giugno 2022 indicante i Criteri Ambientali Minimi (CAM) espressamente previsti all’interno del D.Lgs. n. 36/2023;ancora si dovrà provvedere all’attuazione del TQRIF (regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) secondo Delibera ARERA n.15/2022; nonché al riconoscimento delle eventuali premialità tariffarie di cui l’Amministrazione Comunale potrà fruire per via delle direttive regionali in materia di gestione dei rifiuti (% RD, contenimento della produzione, ecc…) a beneficio della Stazione Appaltante; dovrà inoltre prevedere, il nuovo appalto, la ripartizione nella misura 50/50 tra la Stazione Appaltante e la Ditta Appaltatrice dei contributi CONAI derivanti dai conferimenti delle frazioni riciclabili.

© Riproduzione riservata