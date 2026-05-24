Una giornata calda sul fronte della lotta agli incendi a Cagliari, in provincia e nel sud Sardegna. Gli interventi dei vigili del fuoco sono iniziati fin dalle prime ore della mattina.

Per iniziare, un rogo di sterpaglie ha impegnato due squadre di pronto intervento della centrale operativa in un'area delle campagne nella periferia di Elmas, vicino a Giliaquas.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Un altro altro intervento più rilevante è stato effettuato alla periferia di Assemini, in località S'Abixedda: le fiamme alimentate dal vento si sono propagate e hanno lambito e coinvolto le aree perimetrali di un’officina e alcuni edifici di alcune attività limitrofe. I vigili del fuoco le hanno tempestivamente circoscritte.

A Quartu, località San Luca, un incendio si è sviluppato in un’area a ridosso di alcune case: le squadre hanno evitato che il fuoco raggiungesse dei veicoli in sosta e altre strutture vicine.

Altri interventi per incendi di vegetazione sono iniziati nel pomeriggio.

Un vasto rogo si è sviluppato nelle campagne limitrofe alla base dell'aeroporto militare tra il territorio di Decimomannu e Villasor.

Altri interventi si registrano a Villacidro – all’opera la squadra di pronto intervento del distaccamento di Sanluri – e a Uta, a ridosso di alcune abitazioni.

Nel pomeriggio un Canadair è intervenìuto nel nord dell’Isola, a Viddalba, nel Sassarese, dove sono andati in fumo circa dieci ettari.

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