Una giornata calda sul fronte della lotta agli incendi a Cagliari, in provincia e nel sud Sardegna. Gli interventi dei vigili del fuoco sono iniziati fin dalle prime ore della mattina. 

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Per iniziare, un rogo di sterpaglie ha impegnato due squadre di pronto intervento della centrale operativa in un'area delle campagne nella periferia di Elmas, vicino a Giliaquas.

Gli interventi dei vigili del fuoco
Gli interventi dei vigili del fuoco

Gli interventi dei vigili del fuoco 

Un altro altro intervento più rilevante è stato effettuato alla periferia di Assemini, in  località S'Abixedda:  le fiamme alimentate dal vento si sono propagate e hanno lambito e coinvolto le aree perimetrali di un’officina e alcuni edifici di alcune attività limitrofe. I vigili del fuoco le hanno tempestivamente circoscritte. 

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A  Quartu, località San Luca, un incendio si è sviluppato in un’area a ridosso di alcune case: le squadre hanno evitato che il fuoco raggiungesse  dei veicoli in sosta e altre strutture vicine.

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Altri interventi per incendi di vegetazione sono iniziati nel pomeriggio. 

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Un vasto rogo si è sviluppato nelle campagne limitrofe alla base dell'aeroporto militare tra il territorio di Decimomannu e Villasor. 
Altri interventi si registrano a Villacidro – all’opera la  squadra di pronto intervento del distaccamento di Sanluri – e a Uta, a ridosso di alcune abitazioni. 

Nel pomeriggio un Canadair è intervenìuto nel nord dell’Isola, a Viddalba, nel Sassarese, dove sono andati in fumo circa dieci ettari. 

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