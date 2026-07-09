Un uomo instabile e disorientato, impegnato ad accudire la madre gravemente malata e allettata. È questo il quadro della vicenda avvenuta a La Maddalena l’anno scorso e approdata davanti al gup di Tempio.

Una storia drammatica che è andata vicinissima all’esito peggiore. L’uomo è accusato di tentato omicidio, secondo la Procura di Tempio avrebbe tentato di strangolare la madre distesa sul letto e in preda a una crisi. Stando agli atti, sarebbero state delle operatrici sanitarie, incaricate di seguire la donna, a fermare il tentativo di soppressione della paziente.

Le accuse mosse ieri dal pm sono pesanti, la persona indagata è stata accompagnata dalla Polizia penitenziaria in aula e risposto alle domande del giudice. É emerso che dopo essere stato arrestato e sottoposto a un programma di recupero ha avuto la possibilità di rivedere la madre. Per l’uomo, difeso dal penalista Luca Montella, potrebbe essere disposta una perizia. Secondo la Procura è capace di intendere e di volere.

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