il rogo
24 maggio 2026 alle 10:56aggiornato il 24 maggio 2026 alle 11:49
Elmas, grosso incendio a ridosso della statale 130: nel cielo un’enorme colonna di fumo neroSul posto i Vigili del fuoco con il supporto di due autobotti, la “nuvola” scura visibile in tutta Cagliari
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Fiamme nella zona di Geriacquas nelle campagne di Elmas, a ridosso della statale 130.
Il fuoco ha aggredito sterpaglie e un cumulo di masserizie creando una densa coltre di fumo nero visibile da lontano.
Sul posto, i vigili del fuoco di Cagliari che hanno circoscritto e spento le fiamme con l’aiuto di due autobotti.
Si cerca ora di risalire alle cause dell'incendio.
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