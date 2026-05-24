Fiamme nella zona di Geriacquas nelle campagne di Elmas, a ridosso della statale 130.

Il fuoco ha aggredito sterpaglie e un cumulo di masserizie creando una densa coltre di fumo nero visibile da lontano.

Sul posto, i vigili del fuoco di Cagliari che hanno circoscritto e spento le fiamme con l’aiuto di due autobotti.

Si cerca ora di risalire alle cause dell'incendio.

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