Un incidente tra due auto ha paralizzato un tratto della statale 195 var in direzione Cagliari per diverso tempo.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 18 all’altezza del chilometro 5, nella zona dove attualmente sono in corso lavori di rifacimento della strada, causando una lunga coda di auto per circa due chilometri.

A causare l’ingorgo la strada parzialmente chiusa per la presenza delle auto coinvolte nell’incidente. Sul posto 118 e polizia stradale. La situazione sta lentamente migliorando.

(Unioneonline/A.D)

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