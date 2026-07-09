Prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Tempio, la sindaca Masu presenta la giuntaEspletate le formalità che chiudono la fase preliminare del nuovo mandato
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Prima seduta questo pomeriggio per il nuovo Consiglio Comunale di Tempio. La sindaca Gianna Masu è nella pienezza delle funzioni, così come la sua giunta. Sono state espletate le formalità che chiudono la fase preliminare del nuovo mandato.
Ecco la squadra della sindaca. L’avvocato Marco Petitta è il vice di Gianna Masu, come assessore si occuperà di Politiche sociali, Cultura, Pubblica istruzione, Formazione e Affari generali. Daniela Giua ha le deleghe per il Polo produttivo (ex Zir), Industria, Artigianato, Commercio, Turismo e Servizi, mentre Fortunato Lucente si occuperà di Sport, Politiche giovanili e inclusione sociale attiva. Simone Vacca D’Avino e Susanna Careddu chiudono la giunta. Vacca si occuperà di Lavori pubblici, Urbanistica, Ambiente, Suape e Igiene urbana; Careddu ha le deleghe di Bilancio, Patrimonio, Tributi e Personale. All’unanimità è stata eletta la presidente del Consiglio Comunale, l’assemblea civica ha scelto Maria Caterina Fresi (eletta nella lista, la più votata, di Gianna Masu).
Sono intervenuti tutti i capigruppo di opposizione, Gianni Addis, Andrea Biancareddu e Fabrizio Carta, che hanno garantito alla sindaca un atteggiamento costruttivo e collaborativo. Capogruppo di maggioranza sarà l’avvocata Edi Baldino.