Comune
09 luglio 2026 alle 22:15
Nuragus, pulizia in cimitero e stop alle erbacceIn corso i lavori per una nuova pavimentazione
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Niente più erbacce in cimitero. È in corso a Nuragus un lavoro di posa della nuova pavimentazione per evitare che, come succedeva in precedenza, dopo le sfalcio le erbacce ricrescano.
«Lo scopo» ha detto il sindaco Giovanni Daga «è quello di avere un cimitero ordinato, pulito e dignitoso, bisognava fare in modo che non ricrescesse più».
Con questo intervento nelle aree più interessate dall'invasione delle erbacce, non ci sarà più questa crescita incontrollata.
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