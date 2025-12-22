“Caro Babbo Natale...”: al centro smistamento di Cagliari migliaia di lettere inviate dai bimbiI 442 uffici postali dell’Isola fanno da tramite tra i piccoli e Santa Claus. In azione anche postini speciali
Poste Italiane messaggere dei bambini per Babbo Natale. Gli speciali postini, con una apposita cassetta rossa, hanno raccolto le letterine dei piccoli indirizzate a Santa Claus e consegnato un piccolo dono natalizio.
A Santu Lussurgiu l’iniziativa ha coinvolto tanti bambini del paese nella Ludoteca comunale. Con grande gioia hanno affidato al personale delle Poste le speciali missive dirette al barbuto e generoso destinatario, come accade anche in moltissimi paesi e città della Sardegna.
«È un momento di grande valore per i bambini – commentano dal Centro Logistico di via Liguria a Oristano, competente per Santu Lussurgiu – che aspettano con gioia di poterci consegnare fisicamente le loro letterine, colme di desideri, affinché possano giungere con la massima certezza e celerità a Babbo Natale. Ovviamente, è una bellissima esperienza anche per noi, che ascoltiamo con piacere le loro tante domande sul percorso che farà la loro letterina, ma anche su Babbo Natale e sulle sue abitudini»
Al Centro di Smistamento di Cagliari sono arrivate decine di migliaia di letterine imbucate nei 442 uffici postali e nelle tantissime cassette rosse di impostazione dislocate in tutta la Sardegna.
Dopo aver consegnato le loro speciali lettere, i bambini hanno lasciato soddisfatti la ludoteca lussurgese, contenti e certi che la magia del Natale può passare anche dalle mani di un portalettere, da un francobollo incollato storto o da una canzone cantata in fila.