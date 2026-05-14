È una nuova realtà dedicata al supporto delle famiglie e delle persone che ogni giorno si prendono cura dei propri cari. Ufficialmente costituita, la CSU – Caregiver Sardi Uniti APS, associazione di promozione sociale nata con l’obiettivo di offrire ascolto, tutela e rappresentanza ai caregiver familiari, prende forma dalla volontà di creare una rete solidale capace di contrastare l’isolamento e le difficoltà che spesso accompagnano chi assiste anziani, persone fragili, malate o con disabilità. Un impegno quotidiano che, nonostante il suo enorme valore sociale, continua ancora oggi a essere poco riconosciuto a livello istituzionale.

«Il caregiver familiare svolge un ruolo essenziale nella nostra società, spesso senza adeguato riconoscimento sociale e istituzionale. CSU Caregiver Sardi Uniti nasce per costruire una comunità unita, capace di offrire supporto, confronto e iniziative utili a migliorare la qualità della vita dei caregiver e delle persone assistite», spiega la presidente Loredana Lai. L’associazione punta a diventare un punto di riferimento per le famiglie attraverso attività di informazione, formazione e orientamento, promuovendo una maggiore consapevolezza sul tema del caregiving e sul valore della cura all’interno della società.

Tra gli obiettivi principali dell’APS figurano la promozione di attività informative e formative dedicate ai caregiver, la sensibilizzazione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sul ruolo sociale dei caregiver familiari, la creazione di reti territoriali di supporto, l’organizzazione di incontri, eventi e iniziative culturali e sociali e l’offerta di ascolto e orientamento alle famiglie. CSU – Caregiver Sardi Uniti intende inoltre collaborare con enti pubblici, associazioni, professionisti e realtà territoriali per sviluppare progetti dedicati al benessere dei caregiver e alla costruzione di una cultura della cura più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone fragili. La sede dell’associazione si trova in via Fratelli Cairoli 7, a Olbia. I cittadini interessati potranno seguire le attività e le iniziative attraverso la pagina Facebook ufficiale dell’associazione, recentemente inaugurata

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