Ha un sapore speciale a Carbonia la celebrazione del 25 Aprile, Festa della Liberazione. Oggi la città nata durante il ventennio fascista si è ritrovata per commemorare una delle date più significative della storia repubblicana, nel ricordo di chi contribuì a restituire libertà e democrazia all’Italia dopo gli anni della dittatura e della guerra.

Una ricorrenza che continua a parlare al presente e che richiama ai valori della pace, della giustizia e del rispetto della dignità umana. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Pietro Morittu, il presidente del Consiglio comunale Federico Fantinel, la presidente dell’Anmig di Carbonia Agnese Delogu e il presidente dell’Anpi Riccardo Cardia.

«Il 25 aprile - ha sottolineato il sindaco - non rappresenta solo una memoria storica, ma un impegno quotidiano nella difesa della libertà, della democrazia pluralista e dei diritti sanciti dalla Costituzione».

Il ringraziamento del Comune è andato alle autorità civili, militari e religiose, alle associazioni ex combattentistiche e d’arma, ad Athena Protezione Civile, e ai cittadini che hanno preso parte alla cerimonia con rispetto. «Ricordare la Liberazione - ha concluso il sindaco - significa custodire la memoria e continuare ogni giorno a scegliere di stare dalla parte della libertà, della pace e della democrazia».

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