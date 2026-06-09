Una nuova opportunità per la prevenzione e la diagnosi senologica allo studio Radiolab di Tortolì: nelle giornate del 13 e 14 giugno sarà disponibile un innovativo ecografo mammario 3D, in dotazione al centro diagnostico in esclusiva regionale.

La tecnologia è pensata in particolare per le donne under 40 e per le pazienti in sospetta o confermata gravidanza, per le quali l’accesso alla mammografia tradizionale risulta poco accessibile o richiede valutazioni specifiche da parte dello specialista. L’esame ecografico mammario 3D rappresenta infatti una metodica non invasiva, senza utilizzo di radiazioni ionizzanti e particolarmente adatta allo studio del seno denso, più frequente nelle donne giovani.

L’apparecchio consente una valutazione avanzata del tessuto mammario, offrendo immagini dettagliate e una visione più completa rispetto alla tradizionale ecografia bidimensionale per supportare il medico radiologo per identificare e approfondire l’esame, contribuendo a un percorso diagnostico più accurato e personalizzato.

Con questa iniziativa, il centro ogliastrino conferma il proprio impegno nella promozione della prevenzione e nell’introduzione di tecnologie diagnostiche di ultima generazione sul territorio ogliastrino e sardo.

«L’obiettivo è garantire alle donne una maggiore fruibilità di un esame diagnostico di screening, permettendo alle più giovani e a quelle in gravidanza, la possibilità di accedere a un esame sicuro, moderno e mirato», dichiara la direzione di Radiolab. «La disponibilità in esclusiva di quest’apparecchiatura rappresenta per il nostro centro un motivo di grande orgoglio e, soprattutto, un’opportunità concreta per migliorare l’accesso alla diagnostica senologica in Sardegna».

Gli esami saranno eseguiti gratuitamente presso il Centro Radiologico Radiolab di Tortolì nelle giornate del 13 e 14 giugno, previa prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili.

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