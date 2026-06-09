Cagliari, crolla un gigantesco albero in via Scirocco: donna in ospedaleL’arbusto si è adagiato sulla strada colpendo due macchine, urgente l’intervento di vigili del fuoco e polizia locale. Traffico bloccato
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Crolla un albero in via Scirocco nel quartiere del Sole a Cagliari, vicino a viale Poetto.
Colpite due auto: in una di queste si trovava una donna, trasferita al Santissima Trinità in codice giallo per controlli.
Sul posto una squadra di pronto intervento della Centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari che ha delimitato l'area, effettuato il taglio dell’arbusto e messo in sicurezza la strada. Intervenuta anche la Polizia Locale di Cagliari per la gestione della viabilità.
La strada è temporaneamente interdetta al transito di pedoni e veicoli per consentire tutte le operazioni.
(Unioneonline/D)