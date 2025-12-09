Un investimento di oltre 3 milioni di euro con ricadute per oltre 20 milioni.

Queste le previsioni economiche della Regione sul Capodanno sardo, con l’Isola che si candida ad essere «la prima Regione d’Italia per numero di eventi», sottolinea l’assessore del Turismo Franco Cuccureddu nella presentazione del cartellone di eventi che accompagnerà l’arrivo del 2026: 18 eventi con 18 piazze coinvolte, 6 con piani di sicurezza superiore alle 10 mila persone, 12 con piani di sicurezza superiore alle 3 mila, quindi sino a 5.000 e oltre.

Nelle piazze sarde si stima l’arrivo di «oltre 200mila persone, se il tempo sarà clemente».

L’investimento della Regione è di oltre 3 milioni di euro: «Pensiamo di poterlo recuperare già soltanto con i 9 decimi dell'IVA, perché verosimilmente la ricaduta diretta sarà, stimando 100 euro a persona delle 200.000 preventivate che saranno in piazza, oltre 20 milioni di euro. Quindi già dall'IVA la Regione recupererà quello che è un vero e proprio investimento e non è un contributo economico».

Agli eventi che vengono finanziati per circa il 50% dei costi complessivi saranno associate delle campagne di comunicazione in tv: saranno le reti Mediaset a veicolare lo spot realizzato, che andrà anche con 80mila passaggi nei principali cinema di tutta Italia. Prevista anche una campagna di digital marketing che coinvolgerà le principali testate e portali giornalistici anche europei, soprattutto nei luoghi e nelle città che sono servite da collegamenti aerei con la Sardegna.

Musica in piazza da Nord a Sud dell’Isola, e non solo nelle grandi città. Due le fasce di contribuzione previste, a seconda del pubblico atteso nel piano della sicurezza: troviamo sei Comuni in fascia A (Alghero, Arzachena, Cagliari, Castelsardo, Olbia e Sassari), 12 in fascia B.

Ecco nel dettaglio il programma degli eventi.

FASCIA A

Alghero ospita nel piazzale della Pace tre grandi eventi: il 29 dicembre, concerto di Raf, il 30 Kid Yugi e Low-Red, il 31 Gabry Ponte alla consolle.

Arzachena, la notte del 31 allo stadio 'Biagio Pinna', ospita il concerto di Achille Lauro.

Cagliari, sul palco principale del Largo Carlo Felice e di piazza Yenne Giusy Ferreri con Miss Keta e Mimì Caruso. Altre piazze saranno coinvolte nel tradizionale Capodanno diffuso.

Castelsardo porta in piazza uno dei big della musica italiana: J-Ax

Olbia, la notte di San Silvestro, porta sul palco del Molo 1 Bis due nomi d’eccellenza del panorama musicale italiano: dopo l’esibizione di Marco Mengoni, in programma nella prima parte della serata, la città saluta l’arrivo del nuovo anno con il rapper milanese Lazza.

Sassari punta sull’usato sicuro: Max Pezzali, con i suoi grandi successi, accenderà il pubblico nel ritrovato piazzale Segni.

FASCIA B

Assemini la sera del 28 dicembre ospita Ghali.

Bari Sardo, in piazza Repubblica il 27 dicembre si esibisce Fede Poggipollini, poi si balla con il dj set di Chicco Giuliani.

Bosa per il suo Capodanno sceglie il live show 'Voglio tornare negli anni ’90'.

Carbonia anticipa il veglione il 30 dicembre con lo spettacolo di Umberto Smaila, mentre il 31 si esibisce Jimmy Sax.

Dorgali ospita Big Mama, la rapper amatissima dai teenager.

Golfo Aranci anticipa la festa con due concerti in piazza Cossiga: il 27 dicembre sono di scena i Gemelli diversi, il giorno dopo tocca ai Neri per caso.

Iglesias, per allietare la lunga notte di San Silvestro, porta sul palco di piazza Sella Mannarino.

La Maddalena, la notte del 29 dicembre, si illumina con la musica di Alfa mentre in quella del 31 la voce di Fausto Leali ripercorre le tappe più significative della sua carriera.

Nuoro festeggia nella Via Pertini il concertone di Capodanno con Emis Killa.

Oristano accende il Capodanno con Fedez davanti alla torre medioevale di Mariano, in piazza Roma.

Sant’Antioco, in piazza Ferralasco, fa festa con Elio e Le Storie Tese.

Tortolì balla in piazza Rinascita con la musica pop di Benji e Fede.

