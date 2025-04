Ritardi, voli cancellati senza preavviso, modifiche di orari. La Regione non ci sta: annuncia la definizione delle ultime pratiche del nuovo bando per la continuità territoriale e tira le orecchie ad Aeroitalia, la compagnia aerea che cura i collegamenti per Roma e Milano: «È nostro compito verificare la corrispondenza con quanto è previsto nel decreto ministeriale e nel bando con tutte le compagnie aeree», dice Barbara Manca, assessora ai Trasporti.

«Finora le procedure sono state gestite abbastanza bene: si ricorderà che, ad esempio a Natale, non ci sono stati black out. E non è stata una casualità: c’è stato un monitoraggio puntuale grazie ai dati delle prenotazioni che ci vengono forniti per la prima volta a partire dallo scorso autunno. Stiamo facendo lo stesso anche per Pasqua. La novità arriva da Aeroitalia: aveva previsto in modo volontario un programma di voli molto abbondante, forse si è trovata in difficoltà».

