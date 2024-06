«Faremo un’assemblea pubblica aperta ai cittadini, ai consiglieri e assessori regionali, a tutti, per spiegare quello che dovremo fare. E si parlerà anche della nuova Giunta». Perché «non c’è niente da nascondere».

Per il suo Ter a palazzo Bacaredda, il sindaco Massimo Zedda apre alla comunità che lo ha eletto con un ampio consenso per spiegare quali saranno i criteri di scelta della nuova squadra di assessori che lo aiuteranno a governare Cagliari per i prossimi cinque anni.

Lo annuncia in diretta davanti alle telecamere di Radar, la trasmissione di Viedolina condotta da Andrea Sechi. La parola d’ordine è trasparenza. Intanto, in attesa di organizzare l’evento annunciato, domani incontrerà i rappresentanti dei partiti della coalizione che l’ha portato alla vittoria alle ultima amministrative.

Per l’investitura ufficiale c’è da aspettare: la proclamazione era attesa per domani, venerdì, ma «sono stati necessari ulteriori approfondimenti sui verbali elettorali», spiega il primo cittadino in pectore, «quindi se ne parla per lunedì». Lo stesso giorno si insedierà anche il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, come fatto sapere dall’ufficio stampa di Palazzo Ducale.

Il primo provvedimento quando sarà definita la Giunta (che sarà composta, come ampiamente anticipato, da tecnici e eletti)?: «Ci sono molti settori sui quali intervenire. Di certo dobbiamo togliere un po’ di transenne, sono comparse dappertutto», anticipa Zedda, «poi convocheremo le imprese al lavoro nei principali cantieri, per capire come accelerare: su via Roma nessuno sa nemmeno quando dovrebbe concludersi l’intervento. E, per l’estate, pensare se è possibile organizzare qualche evento culturale: non è stato programmato nulla».

