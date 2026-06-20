Due interventi salvavita dell'Aeronautica Militare hanno interessato nella giornata di oggi un neonato di appena due giorni ed un ragazzino di 13 anni.

Il primo trasporto aereo di emergenza è stato effettuato con un velivolo G650 sulla tratta Cagliari-Roma per trasferire il neonato dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Il piccolo paziente ha viaggiato all'interno di una culla termica, assistito ed accompagnato durante tutta la trasvolata da un'equipe medica e dal padre prima di raggiungere il nosocomio romano dove riceverà le cure necessarie.

Un secondo velivolo, un C130J partito dalla base di Pisa, è atterrato all'aeroporto militare della Capitale per trasferire un 13enne in condizioni cliniche critiche. Il mezzo della 46esima Brigata Aerea ha imbarcato direttamente l'ambulanza con a bordo il giovane e la strumentazione medica di supporto. Arrivati a destinazione, l'ambulanza ha proseguito il suo viaggio verso l'ospedale romano assegnato.

(Unioneonline)

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