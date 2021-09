Non solo l’incertezza causata dallo stop di Alitalia, non solo il caos sui bagagli, lasciati a terra invece che essere caricati nella stiva per via delle proteste dei dipendenti.

Ora ci si mette anche lo sciopero del settore aereo a paralizzare la continuità territoriale. Giornata difficile quella odierna per chi deve prendere un volo: nell’Isola sono – per adesso – 49 i collegamenti cancellati, ma non è escluso che l’elenco si allunghi nelle prossime ore. Alitalia ha cancellato 161 rotte, tra nazionali e internazionali, circa il 62 per cento di quelle in programma. Oltre un quarto di queste sono nell’Isola, dove salteranno 44 voli. Altri 5 li ha cancellati Volotea (Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero del personale di volo della low cost), tutti nell’aeroporto di Cagliari.

L’elenco

Lo scalo del capoluogo è quello più colpito anche dalle cancellazioni di Alitalia: tra ieri sera, oggi e domani mattina (per ragioni operative), stop a 13 voli Cagliari-Roma (tra andata e ritorno), 12 Cagliari-Milano, 4 Alghero Roma, 5 Alghero-Milano, 4 Olbia-Roma e 6 Olbia-Milano.

Tutti i collegamenti fuori dalle fasce orarie “di tutela”, cioè dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto, in caso di cancellazione del proprio volo “potranno cambiare la prenotazione o chiedere il rimborso del biglietto senza alcuna penale fino al 1° ottobre. Il viaggio dovrà essere completato entro il 14 ottobre 2021”, fa sapere Alitalia.

I motivi

Alla base dello sciopero c’è ovviamente la vertenza Alitalia-Ita, “sulla quale ci aspettiamo una convocazione urgente dai ministeri competenti”, spiegano Filt, Fit, Uilt e Ugl Ta, che sono al terzo stop dopo quelli del 18 giugno e 6 luglio e ancora attendono una “risposta dal Governo, che per ora rimane un grande assente”.

È da lunedì, quando si è consumata la rottura con Ita sul contratto, che i lavoratori di Alitalia tengono alta la protesta con manifestazioni e assemblee. Tanto che la stessa compagnia ha consigliato ai passeggeri di viaggiare solo col trolley a mano per evitare di avere problemi con i bagagli imbarcati nella stiva degli aerei: negli ultimi giorni in tanti voli non sono stati caricati, lasciando i viaggiatori senza borse all’arrivo in aeroporto.

M.R.

© Riproduzione riservata