Sono 246 i nuovi casi di positività rilevati nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. Con 3.774 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore il tasso di positività si attesta al 6,5%. Ancora una volta gran parte dei casi si rileva tra Città Metropolitana di Cagliari, 132, e Sud Sardegna, 51.

Un’altra persona ha perso la vita a causa del virus, portando a 1.496 il totale dei decessi.

Le persone complessivamente contagiate da inizio pandemia nell’Isola sono 59.236, su 1.461.067 tamponi processati da febbraio 2020 ad oggi.

Boom di ricoveri in area medica, dove si trovano 60 pazienti, 13 in più rispetto al dato di ieri. Stabile il numero di persone in terapia intensiva, quattro.

Attualmente in Sardegna sono 2.441 le persone in isolamento domiciliare e 55.235 i guariti (+7).

Sul territorio, dei 59.236 casi positivi complessivamente accertati, 16.123 (+132) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 9.099 (+51) nel Sud Sardegna, 5.273 (+20) a Oristano, 11.000 (+7) a Nuoro, 17.727 (+36) a Sassari.

