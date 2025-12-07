«Invece di poter passeggiare tranquillamente in via Roma per fare le compere natalizie, i cagliaritani sono costretti a compiere un complicato slalom tra le bancarelle improvvisate dagli ambulanti abusivi, tornati ad essere protagonisti nel centro cittadino, e i senzatetto che bivaccano sotto i portici».

Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha diramato una nota dove punta il dito contro «la situazione di degrado in cui versa la via Roma a Cagliari».

«Come sia possibile, se non essendo vittime della fredda ideologia, considerare inclusione e solidarietà questa accoglienza che si trasforma in tolleranza del degrado urbano e cosa ci sia di sociale e di caritatevole nel consentire bivacchi disordinati e sporchi, tra cumuli di immondizia, passanti attoniti e commercianti rassegnati, resta un mistero», scrive Meloni. Aggiungendo: «Mentre è certo che questa situazione rappresenti il segno inequivocabile della sinistra al governo della Città. Mentre il sindaco Zedda annuncia il restyling di Cagliari, sfruttando diversi progetti della Giunta Truzzu, sotto i suoi occhi e le sue finestre, il salotto buono cagliaritano si trasforma in un suk indecente che offende qualsiasi idea di decoro urbano, rispetto delle regole e solidarietà sociale».

