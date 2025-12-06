Serrande abbassate per quindici giorni. È quanto disposto questa mattina dal Questore di Cagliari per un locale di via Roma. La misura è stata adottata nei confronti del proprietario dell’esercizio, che lo scorso 30 novembre era stato denunciato per ricettazione, insieme a due dipendenti. La denuncia era scattata dopo il ritrovamento, all’interno del locale, di un pc e altra attrezzatura informatica risultati rubati.

Il provvedimento è scattato nell’ambito dei controlli sulla “movida” nel centro storico, programmati per prevenire reati e garantire maggiore sicurezza. Durante le verifiche, il personale della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia amministrativa e di sicurezza ha eseguito la sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata