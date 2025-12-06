È una DeLorean parcheggiata nel cuore della Fiera a segnare l’inizio dell’edizione invernale del Mercatino del Vintage, inaugurato oggi a Cagliari e aperto fino all’8 dicembre.

DeLorean

Un’immagine insolita, quasi straniante, che sintetizza bene lo spirito della manifestazione: un viaggio nel tempo tra moda, cultura pop e memoria cinematografica.

Giunto alla sua settima edizione, il mercatino di dicembre riprende il testimone della versione estiva, proponendo un programma più ampio e una forte impronta tematica.

Quest’anno infatti il filo conduttore è il cinema vintage, un universo raccontato attraverso oggetti di scena, costumi iconici, locandine storiche e una selezione di colonne sonore in vinile.

Il punto di maggior curiosità per i visitatori rimane la presenza della DeLorean DMC-12 resa celebre da Ritorno al Futuro. È la prima volta che l’auto fa tappa in Sardegna, e la sua esposizione sta attirando un pubblico eterogeneo, tra appassionati di cinema, collezionisti e semplici curiosi.

Accanto al tema cinematografico, la fiera mantiene la sua struttura tradizionale: banchi di abbigliamento e accessori d’epoca, giocattoli, orologi, fumetti, vinili e oggetti rari, insieme a una sezione dedicata all’artigianato creativo e al riuso in chiave retrò.

Completano il percorso le esposizioni di moto, Vespe e auto d’epoca, oltre a un’area dedicata a modellismo, laboratori artistici, workshop e incontri divulgativi. Per gli amanti degli anni Ottanta e Novanta è presente anche uno spazio arcade con cabinati e giochi storici.

Il calendario degli appuntamenti prevede lezioni di manutenzione delle Vespe storiche, un concorso di modellismo, un incontro dedicato alla saga di Guerre Stellari, la presenza di cosplayer dei Ghostbusters, attività di soft-air e momenti dedicati allo swing, con lezioni aperte al pubblico. Stand e laboratori si potranno visitare dalle 10 alle 20, fino a lunedì 8 dicembre.

