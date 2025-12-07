I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto nella notte tra sabato e domenica tre donne – rispettivamente di 22, 26 e 35 anni – con l’accusa di rissa e resistenza a pubblico ufficiale.

Le tre, tutte di nazionalità straniera e residenti nel Cagliaritano, sono state notate da una pattuglia dell’Arma litigare e azzuffarsi a bordo strada, in evidente stato di alterazione psico-fisica determinato, verosimilmente, dall’abuso di sostanze alcooliche.

I Carabinieri nel tentativo di sedare la rissa sono stati aggrediti e presi a calci e anche a sputi da parte di una delle contendenti.

Una volta riportata la calma, le donne sono state accompagnate in caserma per gli accertamenti di rito e dichiarate in stato di arresto, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

