Cagliari, alla Fiera Natale spopola il mercatino del vintageCentinaia in fila per l’esposizione degli oggetti usati di un tempo
Un contenitore dentro un altro contenitore. È sicuramente la Fiera del vintage, il piatto forte di fiera Natale, che per la 43ª volta si svolge nei padiglioni della fiera campionaria di Cagliari.
Centinaia di persone oggi si sono messe in fila per pagare 3,50 euro e visitare la rassegna dentro la rassegna, cioè quella degli oggetti usati di un tempo, che richiama nel padiglione G del recinto fieristico la maggior parte dei visitatori che varcano invece gratuitamente la soglia dei cancelli di viale Diaz.
Non che il resto, al di fuori della Fiera del vintage, sia ignorato, ma certamente l’interesse per quella sezione è inferiore.
Non tantissime idee regalo, molto cibo tipico sardo accompagnato anche da Cooking show, la rassegna della Camera di commercio cagliaritana non presenta più i lustrini del passato anche per via del progressivo degrado delle strutture della fiera campionaria, ma vi si possono trascorrere alcune ore inciampando anche in box interessanti e in qualche idea per i regali di Natale.
D’altra parte, è proprio questo il mestiere dell’iniziativa in corso alla fiera di Cagliari.