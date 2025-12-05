Infiltrazioni, pozze d’acqua e soffitti impregnati: è questa la situazione che il Brotzu di Cagliari si ritrova ad affrontare ogni volta che piove. Le criticità colpiscono l’ingresso principale, l’area del pre-triage e perfino un blocco operatorio, con potenziali rischi per pazienti e personale. Gianfranco Angioni, referente aziendale USB Sanità e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), chiede interventi immediati e strutturali per eliminare definitivamente le infiltrazioni. Il sindacato garantisce che vigilerà affinché la nuova direzione agisca con responsabilità, tempestività e trasparenza.

Secondo USB Sanità, la situazione è il risultato di anni di manutenzioni insufficienti e rappresenta un’eredità pesante per il nuovo direttore generale che verrà nominato a breve. La risoluzione del problema deve diventare una priorità strutturale e strategica. Nonostante le difficoltà, l’Arnas Brotzu continua a essere il fiore all’occhiello della sanità isolana, un presidio ambito dai professionisti, dove ogni giorno migliaia di operatori assicurano cure d’eccellenza, tecnologie avanzate e continuità assistenziale con professionalità e dedizione.

Oggi USB Sanità ribadisce la necessità di un’organizzazione più efficace, trasparente e monitorata nel tempo. Per questo proporrà al nuovo direttore generale una serie di azioni concrete per garantire interventi strutturali, immediati e verificabili: un prospetto dettagliato delle aree colpite dalle infiltrazioni e una mappatura delle vulnerabilità; l’istituzione di una cabina di regia permanente, con figure tecniche e sanitarie competenti, per monitorare criticità e lavori; la pubblicazione delle misure che l’Azienda intende adottare, in modo da assicurare soluzioni efficaci e verificabili.

