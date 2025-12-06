«Dybala? L'unico problema di Paulo è che stia bene. Ha fatto quella serie di partite fino al Milan molto positive, poi c'è stato lo stop. Oggi sarà il suo primo allenamento con la squadra dopo l'influenza degli scorsi giorni, ma è chiaro che parliamo di un giocatore forte, ma deve avere quella continuità che ha avuto solo a sprazzi. Quando c'è stata, però, si sono visti i risultati». Così Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida con il Cagliari.

«Da Dovbyk a Bailey, passando per Ferguson e Dybala, dobbiamo averli con più rendimento e continuità - ha aggiunto -. Con loro che stanno bene abbiamo ulteriori margini per fare meglio».

Infine un commento su Arena, rientrato dal mondiale U17: «Domani sarà convocato ed è un ragazzo sicuramente interessante. Ma più un club sale di ambizione e più è difficile inserire i giovani, soprattutto in Italia».

