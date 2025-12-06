È finita nel sangue una lite scoppiata intorno alle 6.30 del mattino di sabato davanti al locale Buddha Amici, in via Aldino Marongiu, di fronte al cimitero di Cagliari.

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura e gli specialisti della Scientifica sono al lavoro per ricostruire la dinamica e per raccogliere testimonianze.

Stando alle poche informazioni trapelate fino a questo momento i protagonisti dello scontro sono stati due uomini. Non è ancora chiaro se sia stata utilizzata una bottiglia o una lama: uno dei contendenti – un cinquantenne – ha riportato ferite al braccio ed è stato portato all’ospedale Brotzu, dove dopo le cure gli è stata assegnata una prognosi di 45 giorni.

Posteggiata accanto al locale c’è anche un’auto, una Ford Fiesta nera, con i vetri sfondati.

