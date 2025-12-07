

Sono Simon Kibet Loitanyang, che firma così il tris di successi consecutivi, ed Elisa Spazzafumo, che trionfa all’esordio nella 21km del capoluogo sardo, i vincitori della 17esima Af Motors CagliariRespira, Mezza maratona internazionale Città di Cagliari.

Kibet Loitanyang, keniano in Italia dal 2016 e portacolori della Atletica Policiano Arezzo, si è imposto correndo in solitaria gran parte della gara, chiusa con il tempo di 1h07’47”. Sul secondo gradino del podio, come nel 2024, è salito Khalid Jbari, alfiere dell’Athletic club 96 Alperia arrivato con un distacco di 3’15”. Terzo, a 3’42”, Michele Caggiano del Running club Napoli. A chiudere la Top5, Davide Sughi (San Giorgio Piano, a 5’28”) e Andrea Mainas (Athletic club Firex Belluno, a 5’37”). Settimo assoluto e primo dei sardi Marco Mattu, a 8’50”, atleta del Cagliari Marathon club.

La viareggina Spazzafumo, ormai cagliaritana d’adozione e tesserata per l’Atletica Edoardo Sanna Elmas, si è imposta in 1h20’13”. L’atleta toscana, che ha dedicato la vittoria a Ornella Vanoni “grandissima cantante, che ringrazio per aver cantato una delle mie canzoni preferite, L’appuntamento”, ha trasformato in un trionfo il proprio primo appuntamento con la CagliariRespira. Seconda assoluta e prima delle sarde, a 3’02”, Elisabetta Orrù, portacolori del Cagliari Marathon club. Sul terzo gradino del podio è salita Raimonda Nieddu (a 6’54”) dell’Atletica Edoardo Sanna Elmas. A completare la Top5, Roberta Ferru (Cagliari Atletica leggera, a 8’57”) e Giorgia Pilia (Isolarun, a 10’27”).

Il vincitore del 16esimo Memorial Delio Serra è Pietro Uras, dell’Atletica 4 Mori, primo nella Sm65 e centesimo assoluto con il tempo di 1h31’02”.

Sono stati oltre 2300 i partecipanti all’edizione 2025 della manifestazione organizzata dal Cagliari Marathon club: agli oltre 1200 della mezza maratona si sono sommati gli iscritti alle non competitive KaraliStaffetta, il migliaio della SeiKaralis e gli oltre cento bambini che ieri pomeriggio hanno partecipato alla KidsRun, disputata all’interno del quartiere fieristico.

Il vincitore della maschile Simon Kibet Loitanyang ha dichiarato: “Sono davvero contento di aver centrato il terzo successo consecutivo alla CagliariRespira. Sono felice di essere qui, il tracciato è bellissimo e, nonostante ci fosse il vento contrario in un tratto del percorso, si stava bene e non ho avuto problemi”.

La vincitrice della femminile Elisa Spazzafumo ha rilanciato: «È stata la mia prima partecipazione e ho cercato di fare una gara intelligente, sapevo che il percorso era impegnativo e sono partita con cautela e, dopo il pezzo particolarmente controvento, ho cercato di aumentare il ritmo. Sono contenta perché, a differenza della precedente 21km che avevo corso, non sono entrata in crisi al 17esimo chilometro, proprio grazie alla cautela, e sono contenta di come l’ho gestita. Dedico la vittoria a Ornella Vanoni, una cantante grandissima e con tanta personalità: ho amato tutte le sue canzoni, L’appuntamento una delle mie preferite e le sono grata di averla cantata. Una dedica anche a Raimonda Nieddu, sono contentissima che sia tornata in gara, mi è mancata come compagna di allenamento e di gara e spero di fare altre competizioni assieme».

Il presidente del Cagliari Marathon club Paolo Serra ha dichiarato: «Un bilancio che passa dai pronostici per quanto riguarda la gara sia maschile sia femminile. In alcuni punti il vento ha frenato un po’ gli atleti, ma siamo soddisfatti. È una manifestazione che unisce lo sport a temi importanti come solidarietà, tutela dell’ambiente e salute. Sono 17 anni che portiamo avanti questo discorso, il motivo per è nata la CagliariRespira è proprio questo: gli asmatici devono fare attività fisica, ci sono degli studi scientifici che parlano dell’attività fisica come una vera e propria medicina, non devono vedersela preclusa».

Il coordinatore generale del club Ivan Onnis ha rilanciato: «Una fantastica giornata di sport e bella anche dal punto di vista climatico. Gli atleti provenienti dal resto d'Italia, e soprattutto quelli arrivati dall’estero, sono rimasti entusiasti della città e del clima, perché logicamente là da loro ci sono temperature proibitive per fare sport all’aria aperta in questo periodo. Tutto è andato bene, è stata veramente una giornata fantastica».

Per l'assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta, che anche quest’anno ha disputato la 6km chilometri, è stata «una bellissima giornata di sport per tutta la città. Cagliari è particolarmente lieta di ospitare questa manifestazione, è una tradizione che si rinnova. Complimenti agli organizzatori e a tutti i partecipanti».

Sono tante le storie dietro una manifestazione così partecipata. A partire da quella della vincitrice Elisa Spazzafumo, viareggina che vive a Cagliari dal 2019 per ragioni professionali: “Sono contenta sia di essere sarda d’adozione e avere un posto bello dove stare, sia di avere un posto bello come la Toscana dove tornare. Sono terapista della neuropsicomotricità, lavoro qui a Cagliari con bambini con disturbo di neurosviluppo, li adoro e ci tengo a salutarli tutti”.

In gara nella 21km anche Patrizia e Ronny, italiani d’origine, ma trapiantati in Belgio, da dove sono arrivati nei giorni scorsi, portandosi dietro un gruppo di amici come supporter, e pronti a godersi la città anche da turisti.

Monica, 57enne di Firenze, è una laureata in scienze motorie che si è trasferita in Sardegna un anno e mezzo fa per amore della Sardegna. «Cagliari è una palestra a cielo aperto, il luogo ideale per attuare il progetto “Dal divano ai primi chilometri”, nato per “sdivanare” quelle donne che per mancanza di voglia, per paura di mettersi in gioco o per percorsi di vita difficoltosi, hanno bisogno di ripartire a 360gradi. Stavolta ho preparato e accompagnato Alessandra e Valentina nella 21km e altre tre donne, due over70 e una con fibromialgia, per la SeiKaralis».

Ieri, giornata ricca di appuntamenti al Centro congressi della Fiera grazie ai convegni Sport è salute, Sport e solidarietà, che ha dato voce alle associazioni che si autofinanziano attraverso la SeiKaralis, e Sport e Ambiente. Grande interesse anche per lo screening gratuito sulla funzione polmonare attraverso esame spirometrico e determinazione del Feno (ossido nitrico esalato, parametro infiammatorio importante per la gestione della patologia asmatica). Sono stati duecento i test effettuati grazie alla collaborazione tra la struttura di Allergologia e Immunologia Clinica della Aou di Cagliari (patrocinante la manifestazione) e l’Associazione nazionale pazienti Respiriamo insieme Aps con sede alla Aou di Firenze, Ospedale Careggi. Nel pomeriggio, all’esterno si è svolta anche la KidsRun, non competitiva riservata ai bambini.

La Af Motors CagliariRespira è organizzata dal Cagliari Marathon club con il patrocinio di Sport e Salute, dell’Amministrazione comunale di Cagliari, dell’Assessorato comunale allo Sport, Patrimonio e Tributi, della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, della Città Metropolitana di Cagliari, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari, dell’Ente Parco Molentargius-Saline, del Centro servizi per le imprese e sotto l’egida e approvazione tecnica del Coni e del Comitato regionale sardo Fidal. Il Gruppo editoriale L’Unione Sarda, media partner della manifestazione, ha un’importante copertura su tutte le testate del Gruppo (L’Unione Sarda, Unionesarda.it, Videolina e Radiolina) e, con i dj e gli speaker di Radiolina, è stata colonna sonora della manifestazione.

