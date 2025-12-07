Simon Kibet Loitanyang ed Elisa Spazzafumo vincono l'Af Motors Cagliari RespiraPer il keniano è il terzo successo consecutivo nella Mezza maratona internazionale Città di Cagliari, primo trionfo per l’atleta toscana dell’Atletica Elmas
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono Simon Kibet Loitanyang, che firma così il tris di successi consecutivi, ed Elisa Spazzafumo, che trionfa all’esordio nella 21km del capoluogo sardo, i vincitori della 17esima Af Motors CagliariRespira, Mezza maratona internazionale Città di Cagliari.
Kibet Loitanyang, keniano in Italia dal 2016 e portacolori della Atletica Policiano Arezzo, si è imposto correndo in solitaria gran parte della gara, chiusa con il tempo di 1h07’47”. Sul secondo gradino del podio, come nel 2024, è salito Khalid Jbari, alfiere dell’Athletic club 96 Alperia arrivato con un distacco di 3’15”. Terzo, a 3’42”, Michele Caggiano del Running club Napoli. A chiudere la Top5, Davide Sughi (San Giorgio Piano, a 5’28”) e Andrea Mainas (Athletic club Firex Belluno, a 5’37”). Settimo assoluto e primo dei sardi Marco Mattu, a 8’50”, atleta del Cagliari Marathon club.
La viareggina Spazzafumo, ormai cagliaritana d’adozione e tesserata per l’Atletica Edoardo Sanna Elmas, si è imposta in 1h20’13”. L’atleta toscana, che ha dedicato la vittoria a Ornella Vanoni “grandissima cantante, che ringrazio per aver cantato una delle mie canzoni preferite, L’appuntamento”, ha trasformato in un trionfo il proprio primo appuntamento con la CagliariRespira. Seconda assoluta e prima delle sarde, a 3’02”, Elisabetta Orrù, portacolori del Cagliari Marathon club. Sul terzo gradino del podio è salita Raimonda Nieddu (a 6’54”) dell’Atletica Edoardo Sanna Elmas. A completare la Top5, Roberta Ferru (Cagliari Atletica leggera, a 8’57”) e Giorgia Pilia (Isolarun, a 10’27”).
Il vincitore del 16esimo Memorial Delio Serra è Pietro Uras, dell’Atletica 4 Mori, primo nella Sm65 e centesimo assoluto con il tempo di 1h31’02”.
Sono stati oltre 2300 i partecipanti all’edizione 2025 della manifestazione organizzata dal Cagliari Marathon club: agli oltre 1200 della mezza maratona si sono sommati gli iscritti alle non competitive KaraliStaffetta, il migliaio della SeiKaralis e gli oltre cento bambini che ieri pomeriggio hanno partecipato alla KidsRun, disputata all’interno del quartiere fieristico.
Il vincitore della maschile Simon Kibet Loitanyang ha dichiarato: “Sono davvero contento di aver centrato il terzo successo consecutivo alla CagliariRespira. Sono felice di essere qui, il tracciato è bellissimo e, nonostante ci fosse il vento contrario in un tratto del percorso, si stava bene e non ho avuto problemi”.
La vincitrice della femminile Elisa Spazzafumo ha rilanciato: «È stata la mia prima partecipazione e ho cercato di fare una gara intelligente, sapevo che il percorso era impegnativo e sono partita con cautela e, dopo il pezzo particolarmente controvento, ho cercato di aumentare il ritmo. Sono contenta perché, a differenza della precedente 21km che avevo corso, non sono entrata in crisi al 17esimo chilometro, proprio grazie alla cautela, e sono contenta di come l’ho gestita. Dedico la vittoria a Ornella Vanoni, una cantante grandissima e con tanta personalità: ho amato tutte le sue canzoni, L’appuntamento una delle mie preferite e le sono grata di averla cantata. Una dedica anche a Raimonda Nieddu, sono contentissima che sia tornata in gara, mi è mancata come compagna di allenamento e di gara e spero di fare altre competizioni assieme».
Il presidente del Cagliari Marathon club Paolo Serra ha dichiarato: «Un bilancio che passa dai pronostici per quanto riguarda la gara sia maschile sia femminile. In alcuni punti il vento ha frenato un po’ gli atleti, ma siamo soddisfatti. È una manifestazione che unisce lo sport a temi importanti come solidarietà, tutela dell’ambiente e salute. Sono 17 anni che portiamo avanti questo discorso, il motivo per è nata la CagliariRespira è proprio questo: gli asmatici devono fare attività fisica, ci sono degli studi scientifici che parlano dell’attività fisica come una vera e propria medicina, non devono vedersela preclusa».
Il coordinatore generale del club Ivan Onnis ha rilanciato: «Una fantastica giornata di sport e bella anche dal punto di vista climatico. Gli atleti provenienti dal resto d'Italia, e soprattutto quelli arrivati dall’estero, sono rimasti entusiasti della città e del clima, perché logicamente là da loro ci sono temperature proibitive per fare sport all’aria aperta in questo periodo. Tutto è andato bene, è stata veramente una giornata fantastica».
Per l'assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta, che anche quest’anno ha disputato la 6km chilometri, è stata «una bellissima giornata di sport per tutta la città. Cagliari è particolarmente lieta di ospitare questa manifestazione, è una tradizione che si rinnova. Complimenti agli organizzatori e a tutti i partecipanti».
Sono tante le storie dietro una manifestazione così partecipata. A partire da quella della vincitrice Elisa Spazzafumo, viareggina che vive a Cagliari dal 2019 per ragioni professionali: “Sono contenta sia di essere sarda d’adozione e avere un posto bello dove stare, sia di avere un posto bello come la Toscana dove tornare. Sono terapista della neuropsicomotricità, lavoro qui a Cagliari con bambini con disturbo di neurosviluppo, li adoro e ci tengo a salutarli tutti”.
In gara nella 21km anche Patrizia e Ronny, italiani d’origine, ma trapiantati in Belgio, da dove sono arrivati nei giorni scorsi, portandosi dietro un gruppo di amici come supporter, e pronti a godersi la città anche da turisti.
Monica, 57enne di Firenze, è una laureata in scienze motorie che si è trasferita in Sardegna un anno e mezzo fa per amore della Sardegna. «Cagliari è una palestra a cielo aperto, il luogo ideale per attuare il progetto “Dal divano ai primi chilometri”, nato per “sdivanare” quelle donne che per mancanza di voglia, per paura di mettersi in gioco o per percorsi di vita difficoltosi, hanno bisogno di ripartire a 360gradi. Stavolta ho preparato e accompagnato Alessandra e Valentina nella 21km e altre tre donne, due over70 e una con fibromialgia, per la SeiKaralis».
Ieri, giornata ricca di appuntamenti al Centro congressi della Fiera grazie ai convegni Sport è salute, Sport e solidarietà, che ha dato voce alle associazioni che si autofinanziano attraverso la SeiKaralis, e Sport e Ambiente. Grande interesse anche per lo screening gratuito sulla funzione polmonare attraverso esame spirometrico e determinazione del Feno (ossido nitrico esalato, parametro infiammatorio importante per la gestione della patologia asmatica). Sono stati duecento i test effettuati grazie alla collaborazione tra la struttura di Allergologia e Immunologia Clinica della Aou di Cagliari (patrocinante la manifestazione) e l’Associazione nazionale pazienti Respiriamo insieme Aps con sede alla Aou di Firenze, Ospedale Careggi. Nel pomeriggio, all’esterno si è svolta anche la KidsRun, non competitiva riservata ai bambini.
La Af Motors CagliariRespira è organizzata dal Cagliari Marathon club con il patrocinio di Sport e Salute, dell’Amministrazione comunale di Cagliari, dell’Assessorato comunale allo Sport, Patrimonio e Tributi, della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, della Città Metropolitana di Cagliari, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari, dell’Ente Parco Molentargius-Saline, del Centro servizi per le imprese e sotto l’egida e approvazione tecnica del Coni e del Comitato regionale sardo Fidal. Il Gruppo editoriale L’Unione Sarda, media partner della manifestazione, ha un’importante copertura su tutte le testate del Gruppo (L’Unione Sarda, Unionesarda.it, Videolina e Radiolina) e, con i dj e gli speaker di Radiolina, è stata colonna sonora della manifestazione.